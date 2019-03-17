萬金石馬拉松 肯亞好手抱走男女冠軍

2019-03-17 13:43

〔記者俞肇福／新北報導〕「2019新北市萬金石馬拉松」，今天清晨在萬里翡翠灣熱鬧開跑，來自29個國家近350名外籍選手參加，其中超過40位國際馬拉松菁英選手前來挑戰；肯亞好手奪下男女馬拉松第一，齊布薩（Mathew Kipsaat）以破大會紀錄的2小時11分17秒拿下男子冠軍；女子第一也打破大會紀錄，邁歐（Naomi Jepkosgei MAIYO）以2小時34分08秒稱霸。

國內由周庭印、蔡昀軒摘冠

「2019新北市萬金石馬拉松」賽，國內第一由長跑好手周庭印以2小時31分51秒封王，國內女子部分則由素人跑者蔡昀軒以2小時57分41秒稱后。

目前在服消防替代役的周庭印表示，今天比賽並沒有刻意尋求成績，採取保守策略、以賽代訓的方式下去跑，他笑說能跑出這樣的成績有些出乎意料之外。」

在新北市文德國小擔任體育老師的素人跑者蔡昀軒，今天以2小時57分41秒摘下萬金石馬拉松賽全馬國內女子第一，2週前才剛在東京馬拉松跑出個人最佳的2小時52分20秒成績的她，原本只設定要跑進3小時內，賽前也沒想到能稱后。

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