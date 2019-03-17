108年國中會考21萬5千人 4年來狂降7萬人

2019-03-17 13:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部今公布108年國中教育會考報名人數，今年全國總人數為21萬5219人，因少子化影響，較104年的28萬5千多人比，少了7萬人，教育部提醒，測試時間為5月18、19兩日，將在4月12日寄發准考證，考生須多加留意。

教育部國教署統計，國中會考報名在昨（16日）已辦理完畢，經全國試務會統計，全國18考區及大陸考場，總報名人數為21萬5219人；若看報名人數最多的3個考區，分別是新北考區3萬3244人，中投考區3萬2864人及高雄考區2萬3678人。

若以往年數據相比，則可看出少子化現象在報名人數上的影響，如4年前的104年的國中教育會考，總報名人數為28萬5295人，但在105年降為27萬5488人，更在106年來到24萬3564人，數據大幅下滑，去年也僅剩23萬394人，今年更只有21萬5千多人，4年來的會考學子少了7萬人，等同未來高中入學生也勢必減少。

國教署表示，今年會考測驗日期為5月18日及5月19日，將於4月12日寄發准考證，集體報名者將由留意轉發，個別報名者則須留意郵件；而會考已採全面開放冷氣，另有提出申請使用「非冷氣試場」的考生人數則為295人。

至於特殊考生方面，國教署統計，今年有7802人，身分包含原住民、派外人員子女、蒙藏考生、回國僑生、港澳考生、退伍軍人、境外優秀科技人才子女等；其他尚有身心障礙考生8077人等，教育部也提醒上述考生，申請特殊應考服務要經考區試務會審核，未來入學管道報名時，也要繳交相關證明文件。

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