身價50億「車界舞王」 特斯拉襪鄉尬舞

2019-03-17 13:21

〔記者顏宏駿／彰化報導〕車界舞王降臨襪鄉！彰化縣社頭鄉織襪園區舉行廠商年度大會，「台灣手套博物館」董事長陳義益邀請近百部「特斯拉電動車」到場，百部「車界舞王」一排開，大跳車舞，現場每部特斯拉身價均超過400萬元，這場尬車舞號稱「身價50億舞團」，讓現場民眾看得如痴如醉。

陳義益身兼「社頭織襪產業園區」促進會理事長，為了炒熱園區觀光氣氛，透過女兒（特斯拉車主）關係與「台灣電動車協會」取得連繫，協會團員都擁有至少1部特斯拉電動車，會員剛好今天車聚，來自全台近百名會員齊聚織襪園區，從上午10時才開始「尬車舞」。

協會副會長林仁映說，他們是目前台灣最大的特斯拉車隊，會員共有120人，約3個月聚會一次。

他說，特斯拉X系列的後車門開啟像「大鵬展翅」，結合車燈和後視鏡的開合，只要車主同時按搖控器，所有車子就能同時跳舞，動作控制已內鍵在車子程式裡，車主站在外面欣賞，今天近百輛齊跳，是相當難得的機會，觀眾算大飽眼福。

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