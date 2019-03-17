良友會聘書捨獎盃、改紙張 讓會費發揮公益效益

2019-03-17 12:26

〔記者王俊忠／台南報導〕以關懷弱勢、服務社會公益為宗旨成立的良友會，今年邁入第17個年頭，也是台南東區新科市議員曾信凱從父親手上接棒良友會的第3年！昨晚他與其父曾順良在東區舉行良友會員大會，在聘書使用上改採紙張、省下製作傳統獎盃的費用，要讓每一分會費充分發揮公益成效。

在南市東區連任4屆市議員的無黨籍曾順良指出，良友會沒有政治色彩，是由一群社會各階層不同的朋友所組成，秉持「取之社會，用之社會」的宗旨與精神，致力社會公益，他擔任17年議員、如願在去年把議員棒子交給兒子曾信凱，「信凱助理聘的比他多」，相信兒子未來問政與服務工作會做的比他更好。

曾信凱語帶感恩地說，去年東區市議員選舉減少1席空間，父親決定退休、改由他出馬參選，良友家族展現團結力量大的氣勢，助他順利延續父親的政治香火，他會更努力為民眾排憂解難、推動良友會志業持續關懷弱勢、服務社會，讓社會感受到良友家族的溫暖。 曾信凱接棒以來，良友會不斷改變與創新，加入許多年輕生力軍，期許良友會生生不息、服務腳步不停走下去。為此，曾信凱今年與良友會長許志成多番討論，決定在頒發聘書做出節源，省下傳統做獎盃的費用，改用紙張做聘書也有紀念意義，這能讓每一筆會費發揮更大的公益效益。

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