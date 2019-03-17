出發！西螺「國道媽祖」遶境國道 祈佑行車平安

2019-03-17 10:59

〔記者詹士弘／雲林報導〕西螺廣福宮「國道媽祖」連續第6年遶境國道，今天從西螺南下服務區出發，內政部長徐國勇頒匾額「全線平安」鼓勵，高速公路局長趙興華則期盼死亡車禍可以減少，媽祖遶境國道可以持續辦理。

國道西螺服務區103年首發奇想，舉辦國道媽祖節，邀請西螺廣福宮媽祖上國道，當時恭請「福境媽」到西螺服務區駐駕2日，並遶境服務區裡外祈求平安、生意興隆。第3年因為媽祖金身皆為用路人所捐獻、故賜名為「國道媽祖」，且媽祖竟指示要long stay 7日，並遶境國道每個服務區，恰巧那一年大型遊覽車事故頻傳，於是用2天時間，遶行南仁湖企業旗下所經營的服務區，北上中壢、湖口、泰安、西螺。南下古坑、東山、關廟。

縣長張麗善表示，參加國道媽祖遶境國道活動，感受到媽祖的慈悲，媽祖整個國道走一遍後，相信用路人會更加安心及順利，希望大家都能行車平安。

高速公路局長趙興華表示，高速公路因交通繁忙，每年都有死傷意外，去年更有幾名執勤員警及員工殉職，「國道媽祖」照顧高速公路的每個點，包括服務區及線上工作人員，希望未來死亡事故可以減少，活動可以持續辦理。

廣福宮董事長林勝雄表示，「國道媽祖」是軟身媽祖，蹺著腳形狀就像個「安」字，就是要保佑國道人車平安，讓大事化小事、小事化無事。

「國道媽祖」108年遶境路線為3月17日從西螺南下服務區出發，走台78線前往台3線觀光局所補助興建，去年南仁湖企業新增的經營點「古坑綠隧驛站」，再上國道3號前往古坑、東山、關廟服務區及第四、第八公路警察大隊，之後回西螺休息站駐駕8天 。隔週3月24日走國1北上由西螺出發往中壢、湖口服務區讓用路人參拜祈福，高速公路局趙興華局長將在中壢一起扛轎遶境、共同祈求保佑國道平安。

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