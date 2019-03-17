近半年有感地震總數低於平均值 氣象局：值得留意

2019-03-17 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕自去年9月起，台灣連續6個月出現顯著有感地震低於平均值的狀況，氣象局指出，若地震次數低於平均值時間太久，之後發生大地震機率的確較高，報告示警「要持續提高警覺」。

據《蘋果》報導，根據氣象局觀測顯示，去年9月到12月份，台灣地區地震總數竟連續4個月低於平均值（小區域29.8筆、顯著有感10.4筆），儘管今年1月小區域地震回升至41筆，但顯著有感地震僅8筆，2月顯著有感地震更下探5筆，等於近半年來顯著有感地震少於10筆的平均值。

氣象局地震測報中心主任陳國昌直言，若地震次數低於平均值時間太久，後面發生大地震機率的確較高，例如921強震前夕，台灣長達2年地震次數低於平均值，去年0206花蓮強震前，也有1年半的時間地震偏少。

陳國昌指出，若之後地震不再偏少下去，後續發生大地震疑慮就會降低一點，但倘若繼續低於平均值，就要持續提高警覺；不過陳國昌強調，地震次數偏少只是地震前兆之一，過去還有更長時間低於平均值，目前只能持續觀察後續地震狀況，民眾不必過度擔憂。

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