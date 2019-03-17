03/17 各報重點新聞一覽

2019-03-17 06:30

自由時報

立委補選出爐// 韓流退潮 民進黨守住新北台南

台南、新北、彰化、金門四席立委補選結果昨晚出爐，民進黨在全黨危機意識高漲及府院黨全力動員催票下，驚險守住新北、台南兩席。國民黨挾去年九合一大選的勝利氣勢，選前喊出「坐二搶二」，不僅沒達陣，還失守金門一席，僅保住彰化一席，高雄市長韓國瑜「韓流」擴大輔選力道未能奏效，也將進一步牽動國民黨內總統初選競爭態勢。

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周子瑜、周杰倫被強掛五星旗

美國電影網站《TC Candler》舉辦「亞太區最美／帥100張面孔排行榜」，台灣美眉周子瑜再度慘遭「吃豆腐」，國籍硬被冠上五星旗成了中國人。外交部昨表示，台灣是一驕傲的民主國家，從不是中華人民共和國的一部分，無論中國政府如何變造台灣人民身分、欺騙國際社會，都無法改變中國政府沒有統治台灣的事實。

詳見周子瑜、周杰倫被強掛五星旗。

乳癌年輕化 台灣40％不到50歲

國家衛生研究院和台大醫院合作研究，發現越來越多台灣女性停經前罹患乳癌，且年輕化趨勢加速，過去四十年來年輕罹癌者增加四倍，這可能跟越來越晚生育、環境荷爾蒙暴露等因素有關，且許多懷孕婦女即使發現罹癌也不治療，常導致病情惡化。

詳見乳癌年輕化 台灣40％不到50歲。

蘋果日報

2020前哨戰 韓流失靈 蔡止血 綠守住票倉2席立委 韓：輸的不算輸

韓流光環消退！新北三重、台南、彰化、金門立委補選昨投票，國民黨挾「韓流」之威要揮出全壘打，以4席全勝之姿走向2020中央執政，民進黨傾全黨之力，要力守三重、台南，留下最後一口氣。選舉結果，民進黨守住三重、台南，暫時止血。高雄巿長韓國瑜掀起的韓流受挫，連金門立委都失守，僅守住彰化，不如預期。

韓：已打到民進黨家門口 綠營票倉沒翻盤 但藍「輸20%變輸3%」

韓流退燒？三重、台南綠營票倉沒翻盤，高雄市長韓國瑜昨晚直播說，民進黨在票倉選區原本都贏20%以上，現在只贏3%到5%，被國民黨打到家門口來了，其實是險勝中險勝，民進黨得票還是節節敗退，如民進黨施政繼續脫離民意，恐是選民給的最後機會。

聯合報

綠新北、台南險勝

四席立委補選揭曉，行政院前院長賴清德口中「只剩一口氣」的民進黨奮力守住新北三重、台南兩綠地，誓言「四席全壘打」的國民黨最後僅保住彰化柯呈枋一席。金門選情大翻轉，無黨籍候選人陳玉珍爆黑馬，成為金門首位女立委。

大選「蔡韓對決」？蔡英文：想太遠了

今天是新北三重等四個選區立委補選投票日，候選人都選在上午投票，其中，蔡英文總統還陪同民進黨新北市立委候選人余天前往投票，由於競爭對手昨晚請來高雄市長韓國瑜到三重站台，形同「蔡韓對決」，蔡英文笑說，「講太多了、想太遠了」。

中國時報

316立委補選 藍綠重回基本盤！民進黨保住2席 國民黨得票大增

316立委補選結果昨天出爐，民進黨「保二」成功，守住大本營新北市三重與台南市二選區，在九合一選舉大敗後總算止血回魂。選前在「韓流」加持下，聲勢大好的國民黨，雖然得票緊咬綠營，最後只拿下彰化縣，連十拿九穩的金門縣都因分裂而拱手讓人。經過這次補選，藍綠已重回基本盤，國民黨除非推出最強候選人，否則2020不見得能擊敗蔡英文。

號召深綠歸隊 險勝龍介仙！扁牌奏效 要不要赦扁蔡頭痛

立委補選結果出爐，藍綠激烈廝殺後綠營拿下兩席慘勝，前總統陳水扁居關鍵角色。蔡英文總統執政2年多以來，雖未去看陳水扁，令期待她特赦的扁頗有微詞，蔡英文這次在選前探視扁媽，陳水扁接著也罕見表態力挺蔡連任，要不要特赦阿扁？絕對是蔡英文連任之路上必然要頭痛的問題。

北中南補選三選區 主要政黨最近選舉得票率。（本報製表）

台灣美眉周子瑜再度遭「吃豆腐」，國籍硬被冠上五星旗成了中國人。（翻攝LikeTCCAsia官方微博）

女性罹患乳癌年齡趨勢。（本報製表）

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