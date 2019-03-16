喝酒不會臉紅 研究：更易成為酒精成癮者

2019-03-16 21:45

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣成癮學會指出，根據國內研究顯示，在酒精成癮者中，約9成是「喝酒不會臉紅」的人，由於身體能快速代謝酒精、較難喝醉、也不會不舒服，因此更容易喝更多酒。

三總精神醫學部主任、台灣成癮學會理事長黃三原指出，之前三總曾做過研究，從1000名個案酒精成癮者個案中，替他們做基因型篩檢，發現9成以上的個案屬於喝酒不會臉紅的族群，也就是沒有「乙醛去氫酶缺乏症候群」。

人喝下酒精後，須由ALDH2這酵素代謝掉，若缺乏這酵素，身體就難代謝酒精，也會臉紅、喝醉；台灣人有這種基因缺陷的比例是世界最高、超過45％。

黃三原說，研究統計可看出來，雖然台灣人可能因較多人有這基因缺陷，因此酒精成癮者比例較世界稍少，約5％到6％，較其它地區稍微低一些，但這些酒精成癮者中，絕大多數都屬於沒有這些基因缺陷的人。

根據世界衛生組織（WHO）調查，經濟收入愈高的國家、有酒癮問題的人更多、更嚴重，歐美國家酒癮疾病盛行率都超過8％，亞洲國家約5％到6％，而全台約有120萬到130萬人罹患酒癮疾病。

台灣成癮學會昨天舉辦「酒癮治療專家諮詢會議」，根據國內的調查顯示，18歲接觸酒精的人數逐年增高，平均每人純酒精消費量達3公升；他提醒，酒精成癮是一種慢性且具有高復發性的疾病，治療酒癮必須要採取如同慢性病治療般持續且穩定。

黃三原說，若過去12個月中「不喝酒」會出現手抖、心悸、嘔吐等症狀，就代表有酒精戒斷症狀，已對身體造成危害，若持續飲酒，極可能讓工作、家庭出問題，且沒事就想喝一杯、想戒過還是失敗，這些都是已有酒癮、屬於病態性疾病，應就醫治療，盡量戒斷。

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台灣成癮學會指出，根據國內研究顯示，在酒精成癮者中，約9成是「喝酒不會臉紅」的人。示意圖，人物與新聞無關。（資料照）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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