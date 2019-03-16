不生、晚生致乳癌年輕化 國內研究：僅12％孕婦願受治療

2019-03-16 21:56

〔記者吳亮儀／台北報導〕國家衛生研究院和台大醫院合作研究，發現台灣女性發生越來越多停經前乳癌、年輕化趨勢加速，過去40年來增加4倍，這可能跟越來越晚生育、環境荷爾蒙暴露等因素有關，且許多懷孕婦女即使發現罹癌也不治療，常導致病情惡化。

亞洲屬乳癌低發生率的地區，但部分國家如新加坡、韓國、日本及台灣的年輕乳癌發生率卻急速增加。國衛院群體健康研究所所長熊昭說，近一步分析，美國乳癌屬於年長者的疾病，台灣卻有約4成屬於年輕型乳癌，約是20歲到50歲間罹癌。

熊昭說，研究團隊檢視2002年到2014年間的健保資料庫及癌症登記檔進行分析，發現20歲到50歲初次確診為乳癌者有3萬多人，其中約8.8％、2679人在乳癌發生前5年有懷孕記錄。

熊昭指出，乳癌孕婦因懷孕或哺乳期生理的變化，容易忽略癌前徵兆，造成乳癌確診及治療的延誤，且在台灣僅約12％孕婦願意接受化學治療，因擔心傷到胎兒，相較比利時與德國仍有6成多孕婦願意接受治療，差距不小。

熊昭說，研究團隊蒐集各國報告，顯示在14週過後使用化療對胎兒仍是安全的，不需要終止懷孕，不僅存活率和一般乳癌患者相當，孩子的健康、生長範圍、心血管功能、認知功能等也都沒有差異，提醒婦女別因懷孕或哺乳而不治療。

台大醫院腫瘤醫學部醫師林季宏也參與研究，他指出，生育過後的乳腺會成熟、功能齊全，比較不容易受到外來致癌物影響，而國人越來越晚生育，乳癌門診診間裡愈來愈常看到大腹便便的孕婦或生產後年輕媽媽。

林季宏說，近期一系列的研究也指出，生育延遲及生育數的減少是造成乳癌增加的重要原因，許多環境荷爾蒙的暴露如塑化劑等也是元兇。

林季宏建議，女性最好的生育時間約在22歲到30歲之間，且多運動，避免過多脂肪或熱量攝取，避免環境荷爾蒙的暴露，應能降低罹患乳癌的風險。

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