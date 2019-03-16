保育大潭藻礁！北一女等6校學生 齊聚桃市府發聲

2019-03-16 20:38

〔記者謝武雄／桃園報導〕以台北市立北一女中為主體的跨校社團「珍覺醒─珍古德看見台灣環保隊」，今天號召6校13位學生共同關心大潭藻礁，搶救大潭藻礁行動聯盟潘忠政也到場說，大潭藻礁有60多項稀有生物，生態樣貌豐富，被知名國際海洋保育組織Mission Blue宣布為全球Hope Spots（希望熱點），也呼籲民進黨政府趕快公告大潭藻礁為暫定自然地景。

「珍覺醒─珍古德看見台灣環保隊」社長戴進葳說，「珍覺醒─珍古德看見台灣環保隊」原本只是校內社團，基於環保是跨校際議題，才提出跨校際申請，也經國際珍古德教育及保育協會中華民國總會同意，目前共有北一女、建中、暖暖高中、瑞芳高工、武陵、桃中、中大壢中、永豐、楊梅、台中一中等10所學校35位學生為社團成員，今天的關心藻礁議題則有北一女、暖暖高中、瑞芳高工、武陵、永豐、楊梅等6校13名學生到場，會中各校的代表也闡述參加活動感言。

潘忠政提到，大潭藻礁除了藻礁，還有珍貴的柴山多杯孔珊瑚、俗名錢鰻的台灣鬍鯙以及兇猛酋婦蟹、多種蟹類，生態豐富而多元，是不可多得的生態資源，也呼籲有關當局儘快公告大潭藻礁為暫定自然地景。

到場的立委陳學聖也提到，三接環評會議湊滿10人開會，其中有7人是官方代表，這樣的環保根本是強渡關山，只是執行執政者的政策而已，他曾向行政院長表達大潭藻礁應儘快公告為暫定自然地景，但都沒有正面答覆。

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