金曲歌王謝銘祐布袋廟口開唱 經典老歌民眾沉醉

2019-03-16 17:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕二度獲得金曲獎最佳台語男歌手獎的金曲歌王謝銘祐，今天下午與麵包車樂團在嘉義縣布袋鎮嘉應廟口為長者帶來「恁的演唱會」，許多長輩到場聆聽經典老歌，如癡如醉，謝銘祐還用拍立得相機與老人家拍下歡樂逗趣的紀念照，場面熱烈。

信義房屋與信義公益基金會去年響應謝銘祐「唱給老人家聽」的理念贊助舉辦「恁的演唱會」，布袋場是第10場次；出身嘉義市的信義企業集團董事長周俊吉支持「恁的演唱會」，與蔡長海教育基金會共同贊助布袋場，布袋鎮公所、嘉義縣政府、布袋嘴文化協會、嘉應廟、蔡易餘立委服務處等一同協辦。

信義公益基金會執行長蔡易臻說，自己是布袋子弟，父親蔡長海從小就在嘉應廟旁的街坊長大，出外讀書、從醫，創辦亞洲大學及接掌中國醫藥大學暨醫療體系，先前很希望催生一場在故鄉的演唱會，如今夢想成真。

許多老人家今天下午走到廟口聽演唱會，隨著節拍弦律舞動四肢與身軀，聽到熟悉又懷念的老歌，笑的開懷，謝銘祐唱著「流浪到淡水」、「墓仔埔也敢去」、「快樂的出航」、「青蚵嫂」等膾炙人口的歌曲，還有老人家在演唱會尾聲忍不住「歌癮」上台一同歡唱，相當歡樂。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/