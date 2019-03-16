企業籲勿拔鵝毛！盧秀燕：會展中心23日動工 一起拚經濟

2019-03-16 19:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕磐石會新舊會長今天交接，卸任會長張經金希望政府能提出有感的政策，不要「拔鵝毛」，台中市長盧秀燕則回應，會全力拚經濟、拚行銷及鬆綁法令，對「不要拔鵝毛」的輕稅減政的建議，會一一來做。

盧秀燕也宣布，台中會展中心23日動工，提供企業界好的會展場所。

卸任磐石會會長的錩泰工業公司董事長張經金，今天將印信交給新任會長勤美集團董事長林廷芳，盧秀燕監交。張經金在致詞時說，希望政府能提出有感的政策，重回四小龍，還要政府不要「拔鵝毛」。

盧秀燕則說，競選市長時，就曾說市府是最美的城市，最有資源、潛力的城市，上任後的經濟政策為前店、後廠、自由港「台中富市3」的經濟政策。

她說，在研發、在製造方面，企業會共同的努力，但如何拚經濟、如何行銷，如何鬆綁法律，尤其是卸任會長張經金提出不要「拔鵝毛」的輕稅減政的建議，市府會一一來做。

盧秀燕更親自邀請大家一起去爭取訂單，一起拚經濟。

盧秀燕說，台北市會展中心超過20年，現在的廠商還拿著皮箱到世界行銷，而台中會展中心興建時，中間有很多變動，一直未拍定案，她上任時，就說要優先動工，經過努力，台中會展中心在23日就要動工，規劃5000個攤位，提供中部地區企業及全世界各國來台中參展。

盧秀燕並說，市府要全力拚經濟，不管什麼流，力拚經濟才是主流。

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