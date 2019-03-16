以物換物！台南社大草地市集 擁抱交換小雜貨

2019-03-16 17:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南社大草地市集邁入第10年，今年特設「修繕」主題攤位，邀請水電、木工修繕及植栽改造達人，現場講授居家修繕及利用小植栽創造花器的小技巧，許多民眾帶著搖晃的木家具、故障的小家電來學習修理方法，還有社大「日行三釐」熱音社熱力十足表演，加上近50個舊物交換攤位，吸引許多人來淘寶及閒逛。

《兜利思的窩》攤主陳怡伶表示，她今年是第2年參加，喜歡參加草地市集的原因，是因為這個市集舉辦的目的非常純粹，就是以物換物，不以金錢交易為目標，所以能夠更注意在物件本身可以怎樣再利用。

市集交換方式，也不限於以物易物，也可用錢之外的有趣方式來交換，《花思囈》攤主吳敏華就設計用擁抱交換小雜貨的活動，她覺得台灣人都很不習慣一些身體的友善接觸，希望透過這樣活動來交換溫暖友情。

台南社大表示，調查掩埋場過程中，發覺許多鍋碗碎片、枯枝或是電器塑膠碎片等，因為不易燃燒，常須用掩埋來處理，還有許多只是桌腳斷裂或是老舊家具被丟棄，因此今年特別增設修繕專區，大受歡迎。

社大小花園講師李武昌表示，碗瓢破損是家庭常見的事，丟棄其實很可惜，只要在碗內鋪上混和吸水、排水甚至落葉的砂土，再順著破損的邊緣加上一些快乾或黏土讓土壤不會流失，便可成為一盆賞心悅目的園藝風景。

台南社大表示，台灣土地面積非常有限，如果大家對於過度消費的習慣不改變，蓋再多的掩埋場都不夠，因此希望大家透過換物市集的活動，建立惜物愛物的習慣，讓舊物去他人家旅行，創造新的生命旅程。

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