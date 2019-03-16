家扶大富翁 受扶兒搭火車一站一站往前探索

2019-03-16 17:09

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗家扶中心舉辦國中營隊活動，今年取名為「家扶大富翁」，由受扶兒搭乘火車，在有限的資源（規定的時間及經費）內，一站一站往前進，並探索車站周邊歷史與人文，讓受扶兒「好開心」。

苗栗家扶中心表示，舉辦營隊活動，目的是為了讓孩子學會生活自理、與人相處、團隊合作，以及培育孩子們的規劃領導能力，而規劃的車站中，包括崎頂、談文、白沙屯、苑裡、豐富、後龍等站，都有其文化特色，也能讓受扶兒體驗人文景觀等。

其中，高一男生阿宇（化名），曾是家扶中心受扶兒，這次擔任國中生活動志工，擲出骰子，學會如何把握家扶中心的「機會」，以及骰出「命運」後如何去迎接挑戰，過程中充滿趣味。

不少參與營隊的國中生，由於平常較無時間與機會可以參與戶外活動，能夠出外搭乘火車，享受不一樣的的周末假日，也讓大家格外珍惜。

孩子們一日探險歷程與學習，將於明日上午抵達終點站三灣神農度假村，孩子們除了以照片和海報呈現過程，最後也安排闖關提供孩子們表達、溝通與自信的學習平台。

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