首位獲日本食科博士學位 元培醫科大校友鍾璇回母校分享

2019-03-16 18:26

［記者洪美秀／新竹報導］要在日本拿到食科相關博士學位不容易，新竹市元培醫事科技大學食科系校友鍾璇是學校第一個在日本拿到博士學位校友，她日前回母校拜訪校長林志城，分享在日本學習心得，如今她已在日本大企業工作，也鼓勵學弟妹，堅持目標，努力前進，一定能達成。

校長林志城對鍾璇能獲得食科系第一個拿到日本博士學位的校友，除恭喜外，也祝福她在日本不二製油公司服務，也爭取實習機會，提供學弟妹實習機會，未來有機會也能回母校服務。

鍾璇說，有元培醫科大的學習經歷，讓她在日本九州大學能順利拿到博士，且獲日本不二製油公司錄用，而她也在元培學到與食科專業相關的知識。

鍾璇說，她花5年在日本九州大學完成碩、博士，期間遇到不少挫折，尤其是語言，但她選擇走入人群，克服對語言的害怕，一次次的學習，如今她已能與日本人溝通無礙，且能暢所欲言；鍾璇說，她在日本專研食品運用在化學方面的方法，未來她會朝油脂研究方向發展。

鍾璇也說，她考上元培醫事科技大學食科系，原本也不知食科系在讀什麼？後來才漸漸有興趣，也因對日文有興趣，讓她有了到日本留學念研究所的目標。

她在老師鼓勵下，申請學海飛颺計畫，幸運獲得到日本佐賀大學交換學生1年，這是她日文進歩最多的1年，後來在學校老師協助下，她獲日本九州大學錄取研究所，前後花5年時間取得博士學位，因此她鼓勵學弟妹，找到人生目標，要設定時間前進，努力堅持就對了。

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