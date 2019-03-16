清海國中植樹活動 中市議長親手種樹苗

2019-03-16 16:41

〔記者張軒哲／台中報導〕植樹節將至，台中市清水區清海國中今日上午在校內體育場舉辦植樹，議長張清照贊助部分經費，並親自到現場植樹，呼籲大家愛護環境，多多種樹讓家園更美好。

張清照在校長賴勝豐、台電公司、東勢林管處人員及里長陪同下，一起在校園內種樹。張議長致詞說，種樹可以美化環境、淨化空氣，還可以加強水土保持，非常感謝清海國中發起植樹活動，希望大家愛護樹木，多多種樹，一起來愛地球。

清海國中今天也在現場準備了1千株樹苗，分送給民眾，樹苗種類有桂花、杜鵑花、金露花、含笑花，還有櫸木、想思樹、烏心石等。

賴勝豐說，辦植樹活動主要是宣導植樹的重要，尤其海線地區風沙大，空氣品質也不良，需要更多樹木來淨化空氣，「前人種樹、後人乘涼」，大家種下一顆樹苗，以後長成大樹，讓環境更美好。

張清照除了贊助清海國中植樹活動之外，日前在服務處也提供數千株樹苗，免費分送給民眾領取，大力推廣植樹，希望家園更美好。

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