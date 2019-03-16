熟悉的老友回家 木柵焚化廠長頸鹿煙囪完工啦！

2019-03-16 15:58

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市木柵焚化廠「長頸鹿煙囪」深植人心，去年原定將煙囪彩繪改為台灣藍鵲、榕樹、杜鵑花，在民眾紛紛請願之下，環保局舉行i-Voting投票，長頸鹿獲得7成民眾支持，長頸鹿煙囪於本月12日竣工，終於能看到陪伴台北市民多年的木柵地標「長頸鹿煙囪」。

台北市木柵焚化廠的「長頸鹿煙囪」已有近25年歷史，去年為了配合焚化廠整修計畫，北市環保局打算將煙囪彩繪改成台灣藍鵲、榕樹、杜鵑花，但引起不少反對，最後環保局舉行i-Voting投票，長頸鹿以71.92％支持率擊敗藍鵲。

台北市環保局表示，木柵垃圾焚化廠為減少廢氣排放、增加綠能發電、提升設施安全穩定，在2017至2019年進行更新升級改善工程，將150公尺的煙囪重新整修彩繪，經過數月的搭架施作、彩繪，煙囪在本月12日完工。

長頸鹿煙囪原定2月底完工，最後卻在12日才完工似乎有所延宕，木柵焚化廠廠長梁宏郎表示，長頸鹿彩繪在2月完成，但當時因多日下雨，影響到拆架的規劃，才會在本月12日完工。

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