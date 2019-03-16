雲林宣導省水減污又省錢 互動遊戲玩中學

2019-03-16 15:47

〔記者廖淑玲／雲林報導〕沼液沼渣肥份施灌雲林全國第一，盼有效處理水污染，也降低排放到河川的減生活，雲林縣環保局今天在虎尾農博公園宣導，並呼籲大家選購省水標章生活用品，省水減污又省錢。

虎尾農博公園今天熱鬧滾滾，雲林縣政府結合河川局、自來水公司、雲科大潔綠永續創新研究中心等單位，透過多元環境教育主題，以互動遊戲、精彩肚皮舞、土風舞表演，虎尾分局零酒駕及有獎徵答宣導，營造雲林美好環境。

雲林縣長張麗善偕同雲林縣議員廖偉晴、王鈺齊、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代會主席林嘉弘等人帶頭宣示，提醒大家面對水資源不足，除開源外更重要是有效節流，從源頭減量及營造優質水環境。

雲林縣環保局長張喬維指出，雲林縣府推廣污水下水道系統，斗六市接管率58.63％接近6成，虎尾及北港地區也正積極建置中，希望透過此次宣導，讓民眾了解水資源的重要，並在日常生活中落實。

環保局籲請大家選購具省水標章的馬桶及洗衣機，馬桶用水量可從13公升減量到6公升、洗衣機一次可節省50至100公升水量、廚房流理台設置濾網或菜渣收集盒可減少30至40％污染量。

畜牧業沼液沼渣肥份施灌農作物部分，雲林縣內已有26場個案再利用及113場沼液沼渣肥份施灌完成申請，申請總面積403公頃，每年總施灌申請量29.5萬公噸以上，為全國第一，希望有效處理水污染，降低河川排放污染。

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