驚豔！打造台灣珊瑚苑 八田與一紀念園區秀「四藝」

2019-03-16 15:27

〔記者楊金城／台南報導〕西拉雅國家風景區管理處活化烏山頭水庫八田與一紀念園區，在園區戶外景觀打造台灣珊瑚苑，與嘉南農田水利會舉辦的烏山頭和風季在今天開幕，表演「四藝」撫琴、下棋、寫書法、繪畫的場景，讓人陶醉，庭園景觀讓人驚艷。

西拉雅管理處接手經營烏山頭八田與一紀念園區後，規劃將八田與一紀念園區打造成為全台獨一無二的傳統四藝交流之地，也是台日傳統文化交流平台。

西拉雅管理處處長張隆城說，管理處花了1年的時間將八田與一紀念園區景觀重新設計改造，戶外園區景觀打造成「台灣珊瑚苑」，以日本兼六園為設計藍圖，規劃日式庭園，除山石、小橋、流水外，更將烏山頭水庫「特色天井」縮小呈現於庭院水景之中。

配合烏山頭和風季今天開幕，台灣珊瑚苑也舉辦「八田四藝」開幕啟用活動，遊客讚賞不已。

張隆城說，台灣珊瑚苑的啟用，希望藉由日式庭園景觀，結合四藝文化，並在日式宿舍區引進和菓子、日式浴衣、品茗等體驗，打造精緻東方生活美學，讓園區並成為台日文化交流平台。

八田與一紀念園區自到3月底的例假日上午11點舉辦古琴饗宴，歡迎遊客來體驗台灣珊瑚苑美景。

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