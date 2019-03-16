台東今年首場布農族射耳祭 「兒童版」報戰功吸睛

2019-03-16 14:18

［記者王秀亭／台東報導］台東布農族今年第一場射耳祭今天在延平鄉武陵祭祀廣場展開，武陵國小幼兒園學童展演「兒童版」報戰功，成功吸引在場民眾的目光，武陵村長胡淑嬌表示，身為今年台東第一個舉辦射耳祭的部落，全體村民動員，務求讓活動完美。

射耳祭是布農族人一年之中最盛大隆重的祭典之一，延平、海端兩鄉布農族各部落射耳祭每年3月起陸續舉辦。

今天一早，部落族人齊聚武陵祭祀廣場，不僅大人展演傳統祭儀，武陵國小學生也上場表演，幼兒園學童在老師帶領下，表演練習多時的「報戰功」，小朋友一開始相當怯生，險些講不出話，在眾人鼓勵下，終於大聲說出家族打了哪些獵物，贏得在場民眾熱烈掌聲。

隨後傳統競技登場，第一項鋸木接力，各組展現勢在必得氣勢，哨音一響，第一棒立刻衝上前，拿起鋸子賣力鋸木，成功鋸斷一節後，再交由下一棒接力，不分男女老幼都玩得專注又開心。

延平鄉長胡黃廣文表示，從今天起，延平鄉5個村鄉陸續舉辦射耳祭，最盛大的是5月3、4日在永康多功能文化廣場舉辦的全鄉射耳祭，為讓民眾深度體驗布農文化，屆時將有1日遊的自費體驗行程，開放民眾報名參加。

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