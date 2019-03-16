「小蜜蜂」行動購物車宜蘭偏鄉趴趴走 網友：太佛心了

2019-03-16 13:45

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣偏遠地區出現俗稱「小蜜蜂」的行動購物車，在地業者喜互惠生鮮超市以物流車載運民生用品，深入原住民部落、濱海聚落，扣除人事成本及油料，有時倒賠本，網友留言說，「好像當兵時的小蜜蜂」、「太佛心了」。

喜互惠生鮮超市是宜蘭縣有才有的在地品牌，現有18家分店，有些偏遠地區尚無營業據點，偏鄉居民必須長途跋涉出外採買，今年2月中旬，喜互惠開始派物流車，到頭城鎮海邊、大同鄉山區定點販售，住戶在自家門口就能購物，顯得喜出望外，在網路上引起熱議。

網友在大同鄉公所見到喜互惠的行動購物車，上網貼文說，「這服務也太便民了吧，還有發票喔，沒有在開玩笑的」，各界紛紛留言，「像小時候的菜車」、「揪甘心」、「有創意的行動雜貨店」、「小蜜蜂的概念」、「濃濃人情味」。

喜互惠生鮮超市說，行動購物車每車配置2名工作人員，加上路途遙遠，一趟下來基本花費5千元，營業利潤不足以支付開銷，基於回饋理念，仍試辦偏鄉試點，目前試辦路線：星期二在頭城鎮石城、大里、大溪，星期五到大同鄉崙埤、玉蘭、松羅，接下來考慮把觸角延伸到大同鄉四季、南澳鄉等原住民部落。

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