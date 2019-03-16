落實社會責任 高鐵贊助恩望身心障礙者人力資源中心參觀花博

2019-03-16 13:38

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵幫助身心障礙者走出戶外、豐富生活體驗，今日邀請台北市恩望身心障礙者人力資源中心，及其輔導的身障朋友們，搭乘高鐵前往台中參觀花卉博覽會。高鐵南港站表示，為落實企業社會責任，高鐵公司一直以來都持續協助弱勢團體，傳達關懷心意。這次贊助身障朋友出遊，希望讓大家體驗高鐵快速、平穩與舒適，並拓展生活視野。

恩望身心障礙者人力資源服務中心，成立於民國72年3月，附屬於伊甸社會福利基金會底下，致力身心障礙者的職業重建相關服務，協助他們重新回到工作職場，期望讓身障者在經濟、生活各方面都能獨立自足。

恩望服務中心王珮君組長表示，該中心所接觸的大部分身心障礙者，生活重心限於職場與家庭，反而缺乏休閒生活的規劃能力，再加上經費預算有限，導致少有機會與人群互動、參與社會活動；今日感謝高鐵公司的協助，讓這些弱勢的族群有機會走出戶外、接觸陽光，相信這次旅遊有助於他們融入社群團體，留下歡樂回憶。

中心成員阿全得知可以搭乘高鐵去參觀花博，就開始查詢旅遊相關資料，分享所有資訊給其他夥伴；平常話不多的小宏也說，好期待這次的旅遊，謝謝高鐵贊助車票，讓大家能一起出遊。

高鐵落實社會責任 今贊助恩望身心障礙者人力資源中心參觀花博。（高鐵公司提供）

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