興濱行腳活動開跑 來哈瑪星秘境探路

2019-03-16 12:34

〔記者黃佳琳／高雄報導〕2019興濱行腳系列活動開跑，今年活動將以「解密」為主題，結合在地山林野趣與人文、產業與生活，帶領民眾尋訪壽山秘境、走讀高雄百年鐵道故事。

高市代理局長王文翠表示，行腳活動去年首創2天1夜的夜宿武德殿古蹟體驗，結合互動性街町實境遊戲，吸引許多青年學子報名參加，廣受民眾喜愛，今年行腳提前從3月開跑，自春天一路漫步至秋日，根據不同時節規劃不同主題的系列活動。

文化局策劃興濱行腳「解密之旅」，3、4月以打狗山為主題的人文講座與實地導覽，邀請民眾一起聆聽《打狗公園野望》作者李文環教授從都市規劃與文化地景的角度出發，解開昔日打狗公園的建置與構成之謎，並於講座後親訪壽山，自貿易商大樓（金融第一街）出發，沿經壽山大階梯、杉本音吉紀念碑址、打狗水道淨水池、西國第一番碑、愛國婦人會館等文化景點，用不同以往的視野重新認識壽山。

春遊山路探尋後，5、6月接力推出哈瑪星鐵道解密活動，王文翠指出，早期鐵路因為涉及國防機密，讓民眾很難一探究竟，因此今年行腳活動，文化局特別設計豐富有趣的「高雄鐵道大解密」一日遊活動，帶領民眾探訪全台獨家景點，在專業導覽老師的指引下，讓民眾更加親近哈瑪星這塊土地，進一步了解台灣鐵路產業的重要性。

活動將由專人實地導覽百年濱線、解密北號誌樓，中午為營造身歷其境之感，還精心準備台鐵便當，以及壁木式號誌機手作課與小板車組裝體驗，讓民眾經由親自手作的方式，拉近人與文化場域的距離。詳細報名資訊請密切鎖定高雄市政府文化局網站及興濱計畫官方網站。

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