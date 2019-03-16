獨居嬤住處被祝融吞噬 寶島行善義工團助建安居厝

2019-03-16 12:03

〔記者林國賢／雲林報導〕獨自居住在斗六市72歲王阿嬤，住家與所有家當被祝融吞噬燒光，寄居鄰家倉庫，台灣寶島行善義工團70多位義工，今天搬來建材，為阿嬷興建新居，阿嬤說，她真得感受到台灣最美風景。

王阿嬷原本與丈夫居住在斗六市社口里，10年前丈夫過世獨自生活，去年底一場無情火，將她的房子燒光，幾乎所有家當都付之一炬，幸好熱心的鄰長伸出援手，讓她暫住，就連身上的衣物，也都是鄰居送給她的。

「沒想到他們真的來了」，火災後里長與鄰居幫她向台灣寶島行善義工團求助，春節她接到義工團的電話表示要幫她免費蓋房，自己還半信半疑，今天清晨，來自全台各地的70位志工動工興建新房，讓她感動不已。

台灣寶島行善義工團理事卜順生表示，王阿嬤獨居又是低收入戶，經過義工團實地勘察，確實需要幫助，義工團為她興建一房一廳一衛一廚房。

義工團理事長黃國峯表示，新厝約需3到4個工作日，希望能趕在下週日把新家的鑰匙交給阿嬤。

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