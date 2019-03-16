地藏庵傳揚嘉義畫都精神 展出曹根等前輩畫家作品

2019-03-16 11:44

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕傳揚嘉義畫都藝術精神，嘉義市九華山地藏庵菩提樓今天起展出嘉義美術名家邀請展，包括曹根、林國治、張瑞峯、侯榮傳等4位前輩畫家與老中青三代共33位藝術家的油畫、水墨畫、馬賽克拼貼、數位圖像創作等，邀民眾前往欣賞，更深層認識嘉義藝術之美。展期至4月7日。

展覽由嘉義市美術協會籌辦，地藏庵常務董事林易錦負責邀請與規劃，今天上午舉行開幕活動，嘉義地區藝文人士齊聚一堂；地藏庵董事長黃俊森說，適逢美術節前夕，非常感謝各界支持，歡迎更多藝術家能來地藏庵菩提樓展覽，共同打造畫都嘉義祥和美麗的氣象。

嘉義市美術協會理事長莊玉明說，參展者創作風格多元，形式內容皆美，特別懷念曹根、林國治、張瑞峯、侯榮傳等前輩藝術家的藝術精神與風範，資深藝術家陳哲、黃照芳兩位老師的長期藝術耕耘，令人敬佩；中青輩藝術家如鄭弘國、林漢泉等鄉土寫生題材值得鼓勵！

被譽為「天才畫家」的曹根，能雙手同時作畫，曾從林玉山習國畫，長期以膠彩畫創作，參加全省美展有多次佳績，也曾獲「第一屆全國油畫展」首獎，這次展出作品「大地之神~土地公」膠彩畫，是他於1973年畫的彌陀寺福德正神石雕像，石雕像於大家樂瘋迷時代損毀；林國治以畫阿里山景聞名，被譽為「塔山畫家」，其油畫創作具代表性。

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