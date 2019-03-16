地藏庵傳揚嘉義畫都精神 展出曹根等前輩畫家作品

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕傳揚嘉義畫都藝術精神，嘉義市九華山地藏庵菩提樓今天起展出嘉義美術名家邀請展，包括曹根、林國治、張瑞峯、侯榮傳等4位前輩畫家與老中青三代共33位藝術家的油畫、水墨畫、馬賽克拼貼、數位圖像創作等，邀民眾前往欣賞，更深層認識嘉義藝術之美。展期至4月7日。
展覽由嘉義市美術協會籌辦，地藏庵常務董事林易錦負責邀請與規劃，今天上午舉行開幕活動，嘉義地區藝文人士齊聚一堂；地藏庵董事長黃俊森說，適逢美術節前夕，非常感謝各界支持，歡迎更多藝術家能來地藏庵菩提樓展覽，共同打造畫都嘉義祥和美麗的氣象。
嘉義市美術協會理事長莊玉明說，參展者創作風格多元，形式內容皆美，特別懷念曹根、林國治、張瑞峯、侯榮傳等前輩藝術家的藝術精神與風範，資深藝術家陳哲、黃照芳兩位老師的長期藝術耕耘，令人敬佩；中青輩藝術家如鄭弘國、林漢泉等鄉土寫生題材值得鼓勵！
被譽為「天才畫家」的曹根，能雙手同時作畫，曾從林玉山習國畫，長期以膠彩畫創作，參加全省美展有多次佳績，也曾獲「第一屆全國油畫展」首獎，這次展出作品「大地之神~土地公」膠彩畫，是他於1973年畫的彌陀寺福德正神石雕像，石雕像於大家樂瘋迷時代損毀；林國治以畫阿里山景聞名，被譽為「塔山畫家」，其油畫創作具代表性。
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嘉市地藏庵董事長黃俊森（中）、嘉義市美術協會理事長莊玉明（右）等人邀民眾來欣賞名家畫展。（記者丁偉杰攝）
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嘉市嘉義市美術協會理事長莊玉明（左）介紹「天才畫家」曹根的「大地之神~土地公」膠彩畫作品。（記者丁偉杰攝）
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嘉市九華山地藏庵董事長黃俊森歡迎更多藝術家能來地藏庵菩提樓展覽。 （記者丁偉杰攝）
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嘉市九華山地藏庵舉辦嘉義美術名家邀請展今天上午開幕。（記者丁偉杰攝）
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