台鐵3/30晚成追線軌道切換 期間3列次將停駛或延誤

2019-03-16 11:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵規劃於3月30日晚間9點55分至隔日清晨6點，進行台中成功－追分段鐵路雙軌化新建工程－軌道切換計畫，期間將有1班區間車停車、2班延誤5至15分鐘。台鐵局表示，為加強疏運旅客，期間將加開2列區間車。

台鐵局表示，軌道切換作業期間，2634次后里－沙鹿區間車，成功－沙鹿區間停駛。2564次彰化－大甲，原定彰化晚間10點52分開車，切換軌道期間彰化－追分間約會延誤15分；3262次潮州－后里，原定花壇於晚間10點56分開車，切換軌道期間，花壇－彰化間約延誤5分鐘。

另外，切換軌道期間為加強疏運旅客，將加開8751次成功－彰化（成功晚間10點53分開、10點59分到彰化）、8752次彰化－沙鹿間（彰化晚間11點16分開、11點54分到沙鹿）。

台鐵成功－追分段雙軌化工程，總經費15.4億元，預估109年底完工，台鐵局表示，配合大台中生活圈發展，成追雙軌可增加路線容量，縮短列車班距，滿足通勤旅運需求，並提升海線居民轉乘高鐵便捷性。成追線雙軌化完成後，未來若能配合海線（清水－追分）雙軌化及甲后線（大甲－后里）完工通車，將可改善台中瓶頸路段。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/