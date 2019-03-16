中華郵政招考今登場 24博士生搶進郵局

2019-03-16 10:57

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華郵政今日舉辦108年公開甄選職階人員考試，預計錄取正取1750人、備取545人，中華郵政人力資源處長楊素珠表示，今年報考人數有3萬4180人，較去年增加約5163人；今早第一試首節到考人數約2萬7064人，平均到考率79.18%，若以第一節報考率來計算，今年錄取錄達8.5%，較去年7.43%、前年5.82%略增。楊素珠表示，今日考試結果將於4月25日公告，並於5月4日、5日舉辦體能測驗及口試，5月13日放榜，正取人員將於6月起陸續進用，並於明年底前進用完畢。

今年有24名博士生報考郵政，較去年增4人，若以碩博士生來看，今年約2400人報考，較去年增逾300人；由於去年博士生全落榜，中華郵政強調，考生能否進入第二試甚至是錄取，主要是看考生準備狀況，與學歷高低無絕對關係。

另外，今年仍有16位（去年14人）逾60歲民眾來報考郵政，當中有6人是要來報考郵務士；20歲以下考生則有260人，當中有86人是報考郵務士。

考進中華郵政的薪水，依據職位不同，起薪也有所不同，營運職月薪4萬5210元、專業職一3萬5835元、專業職二3萬1580元，不過專二外勤都會有兼任駕駛加給及收投加給，每月約7000元左右。不過中華郵政除薪水外，年終、考績獎金都相當令人羨慕，績效獎金加考核獎金最高4.4個月。

今日許多來參加的考生，主要都是看中郵政的穩定、較其他公職難度低來報考。今年23歲，還在就讀台北城市大學觀光系的黃宣瑜表示，她是第一次參加公職類考試，選擇中華郵政就是因為工作穩定、相對其他公職較容易；薪水方面，雖然外勤有加給，薪水較內勤高，但外勤要考體測，她應該沒有辦法，所以這次是報考內勤。

今年25歲的楊雅雯，目前在銀行業上班，她是第2次來考郵政，楊雅雯表示，銀行業績壓力比較多，薪水跟郵政差不了多少，且郵局比較穩定也不會倒，是個能做一輩子的工作，所以今年就再來考考看。

今年22歲的彭立遠，現於中原大學會計系就讀，雖然大家覺得會計系出社會後，工作出入都很不錯，但很多審計工作都要到處奔波，他不是很喜歡，所以決定來報考工作較穩定的郵局，薪水也不用擔心受景氣影響。

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