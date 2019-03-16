花蓮青年住宅A棟完工 18日起通知備取戶下訂

2019-03-16 10:06

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣7棟、809戶的青年住宅興建進度備受縣民關注，目前A棟完工進行收尾，樣品屋也即將對外開放，總計已有210戶下訂，縣府18日起將通知第2批200名備取戶下訂，需繳訂金10萬元，並接續審查另600戶第2備取戶資格。

前縣長傅崐萁任內在新城鄉推動青年安心成家住宅，因買氣慘淡，去年前代理縣長蔡碧仲急踩剎車，指示A棟蓋完後，後期工程暫緩；新縣長徐榛蔚上任後，在今年1月復工續蓋，並召開說明會，向未繳納訂金的中籤戶說明規劃設計及承購資訊。

青年住宅目前共有210戶下訂，近期將開放參觀A棟樣品屋，提升買氣，縣府原預定明年中旬7棟建築一定會蓋完，但廠商近日提出展延申請，表示受去年部分停工影響，1月復工後須重新叫料、找人，工程進度恐會延宕。

縣府建設處長鄧子榆說，目前除A棟完工外，B、C棟主體結構也完成，已進行內部配管工程，復工後進度順利，但其餘棟因曾在去年停工近3個月，影響後續施作進度，因此廠商提出展延申請，原預計明年中旬全數完成，目前將確認展延時程，有可能延到年底。

他說，18日起將通知第2批、近200戶通過資格審查戶繳交10萬元訂金，納訂期限是1個月，除原本抽出的正取及備取戶，還曾抽出600戶的第2備取戶，也會同步逐批審查，通過資格者即可通知繳付訂金。

家住玉里的下訂戶賴小姐說，與先生因工作租屋在青年住宅對面，每天固定「監工」，自下訂後從沒「跑票」，就怕蓋不成，第一次繳交60萬元訂金，因工期延後，縣府退還，去年重繳10萬元住宅訂金，外加2萬元車位訂金，若須再繳也願意，只希望能趕快完工入住，近期將等候通知參觀樣品屋。

花蓮縣府在新城鄉北埔地區興建青年住宅，總計7棟、809戶，工程款約22億元，以賣斷式出售住宅600戶、每戶250萬元；店面100戶，每戶320萬元，室內坪數約16到17.5坪；其餘109戶則保留作為用地徵地時優先承購戶或未來公共建設所需的拆遷安置戶。

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