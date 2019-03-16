週末好天氣 下週一晚鋒面到、北台灣再轉濕涼

2019-03-16 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕昨天抵達的東北季風現已減弱，各地天氣多雲時晴，相當舒適，氣象專家吳德榮表示，今起至下週一（18日）傍晚天氣穩定，當晚新一波鋒面接近，北台灣略轉濕涼。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」刊文指出，今天東北季風減弱，各地多雲時晴，白天舒適早晚偏涼，北部高溫回升至23度上下，中部、東部25度，南部約29度左右，明起至下週一晚間各地多雲時晴，氣溫將再略升，中南部微熱、早晚偏涼。

吳德榮表示，下週一晚間至下週二（19日）晨新一波微弱鋒面接近，北台灣及東半部轉有局部短暫雨，下週二白天起天氣好轉，北台灣轉多雲、其他各地多雲時晴，下週三、四（20、21日）各地晴時多雲，氣溫大幅回暖，高溫將飆過30度。

至於民眾關心的颱風問題，吳德榮指出，目前位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓結構仍很差，未必會發展為颱風，即便成颱，其未來方向偏西前進，不會對台灣造成影響，民眾無須擔憂。

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