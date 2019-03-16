「大林學校」高雄開拍 雙后王淑娟、席曼寧加持

2019-03-16 08:23

〔記者張忠義／高雄報導〕知名導演王重正籌備三年的好戲「大林學校」在高雄開鏡拍攝了，該劇演員陣容包括「花系列」雙后王淑娟、席曼寧，與最有氣質的奶奶李璇、及在「金家好媳婦」戲劇走紅的林千鈺、金鐘獎最佳女配角廖怡菱、星二代陳品兒等一行60多人來共同演出。

故事描述四位來自高雄女性的故事，導演王重正於是邀集演出的藝人一起齊聚高雄，並正式舉行開鏡儀式。

王重正表示，「大林學校」劇情精彩且演出卡司陣容堅強來勢洶洶，除了主要演員之外，更同時邀請到岳庭、陳玉梅，檢場、雷洪、郭子乾、劉爾金、丁立祺，劉克勉、王湘瑩、許瀞蔆，林宜禾，顏曉筠等多達80幾位知名演員特地南下高雄，為「大林學校」聯合演出同台飆戲。

「大林學校」戲劇故事內容則是描寫四位來自高雄女性的勵志故事，導演王重正指出，在她們經歷了人生總總的難關之後，四位不約而同最後都成為慈濟的醫療志工，而她們在志工的道路及道場上學習到自己被人重視的感動和感覺之後，更理解在每個人心裡，都應該要有道別、道謝、道歉、道愛、道祝福的勇氣。

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