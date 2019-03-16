天團EXO實境遊墾丁 被小白鯨「圈粉」

2019-03-16 07:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕韓國超級天團EXO的真人實境秀《EXO的爬梯子世界旅行》自第一季到日本鳥取縣拍攝後，第二季於去年11月中旬到南台灣的高雄及墾丁，以海生館為主角，列入節目療癒系的重要景點。

EXO一行人到訪屏東海生館，入館後看到佔地廣大的場館及鯨魚親水廣場，頻頻發出讚嘆聲！除了參觀館內各展區，包含海底隧道餵食熱帶魚的「與魚共舞」、與最萌白鯨打招呼，更在寬廣的大洋池前與魟魚進行拍照任務。

與魚兒近距離接觸的經驗，讓EXO團員大感驚艷，且對台灣水域館中完美呈現台灣河流生態特別有印象，不斷驚呼連連。EXO團員在海生館對於偌大的場館讚嘆不已，伴隨絕美海景，屏東海生館也被EXO認證為完美的療癒系行程！

EXO團員和最萌白鯨打招呼時，立刻被萌樣「圈粉」，而種種出人意表的旅程驚喜，果然也讓《EXO的爬梯子世界旅行第二季》打破連續5週綜藝排行第一名，創下綜藝館觀看流量紀錄，更在播出前留言區就已爆表，擁超高人氣。

國立海洋生物博物館BOT海景世界企業股份有限公司提供表示，EXO在屏東海生館與魚兒療癒之旅的《EXO的爬梯子世界旅行第二季》，現在每週一至五下午5點，於LINE TV熱播中，相信也將吸引眾多粉絲，若粉絲想跟著EXO的腳步到屏東海生館感受南國的療癒之旅。若想體驗風靡韓流的南台灣之旅，屏東海生館也推出了夜宿海生館兒童節優惠，讓企鵝免費陪你睡一晚。

LINE TV畫面。（國立海洋生物博物館BOT‧海景世界企業股份有限公司提供）

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