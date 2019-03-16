03/16 各報重點新聞一覽

2019-03-16 06:17

自由時報

不滿意司法改革成效 蘇揆：恐龍法官應退場

行政院長蘇貞昌昨在立法院施政總質詢接受立委質詢時，對於政府推動司法改革的成效，坦言表示「不滿意」，他並說，要將恐龍法官退場機制列為未來讓人民有感的司改措施。

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要生小孩 最好趁早 高齡當爸爸 子女早發精神疾病風險高

想當父親要注意！台灣研究團隊研究發現，有思覺失調症的小孩中，父親生育的年齡通常也越晚，父親生育年齡每延後十歲、小孩發生早發性思覺失調症的風險就增加卅％。

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四席立委今補選 兩黨南北激戰

新北市第三選區、彰化縣第一選區、台南市第二選區與金門縣選區立委補選今天投票。四席立委補選被視為藍綠二○二○大選的前哨戰，朝野都有不能輸的壓力，昨晚的選前之夜，民進黨與國民黨各自舉辦大型造勢活動，藍綠陣營天王群集、大咖盡出，力挺自家候選人；聲援群眾也是聲嘶力竭的搖旗吶喊，希望將支持人選送進國會。

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蘋果日報

全球震驚 紐西蘭反移民恐攻 血洗17分鐘 槍手直播大屠殺49死

「根本沒時間瞄準，目標這麼多！」身穿深色迷彩裝、頭戴鋼盔的澳洲男子昨天闖入紐西蘭基督城一間清真寺，在寧靜的午禱時分，朝著手無寸鐵的人群肆意濫射，約5、6分鐘後，大堂角落已堆疊出一座座屍山。更令人髮指的是，兇嫌竟將病態屠殺的過程上網直播，供全世界見證。隨後6公里外的另一間清真寺亦傳遭血洗，兩處共釀49死、48傷，寫下紐西蘭最黑暗一日！

無人機2度亂入 松機關場63分鐘 589旅客受影響 民航局怒嗆：罰150萬

離譜！台北松山機場昨晚發生無人機入侵事件，導致松山機場兩度關閉，機場先是完全無法起降，之後飛機也僅能起飛不能降落，共有8架航班被延誤，其中1班轉降台中，共影響589名旅客，直到昨晚8時許才恢復。民航局昨晚表示，仍在找違規者，一旦抓到，將研擬重罰最高罰鍰150萬元。

聯合報

2020前哨戰…4席立委補選今決勝負 藍綠拚了

新北市、彰化縣、台南市、金門縣四席立委補選，今天對決。此役攸關明年總統、國會選舉布局和氣勢，藍綠都有輸不得壓力，昨晚決戰新北，選前之夜造勢藍綠天王盡出，拚場催票至最後一刻，輔選規格與激情，是補選史上之最。

槍手發表74頁宣言…移民問題 引爆激進白人焦慮

紐西蘭基督城兩座清真寺十五日發生重大槍擊喋血案，目前有四名嫌犯遭警逮捕拘留，一名在行凶前公布犯案宣言的澳洲籍男嫌塔倫被控謀殺，澳媒指槍手在宣言中的自白除流露憂心白人多數地位遭取代外，更凸顯紐國面臨的種族問題以及在移民問題上的掙扎。

中國時報

韓流試2020水溫

史上最激烈立委補選輸贏，今晚揭曉，民進黨不僅視為2020的生死關，更有意藉由勝選來弱化韓流氣勢。未料，面對綠營刻意引戰，韓國瑜昨天戲劇性地發動奇襲，在選前之夜北上替鄭世維站台，正面迎擊同在三重輔選的蔡英文，意味著他對2020是絕不畏戰。換言之，今天的補選，極可能將成為「英瑜對決」的首場遭遇戰。

槍手冷血直播 血洗清真寺49死

紐西蘭素以寧靜祥和聞名，如今卻陷入了空前恐慌與不安中。15日午後，紐西蘭第3大城市和南島第1大城基督城發生血腥屠殺案，多名槍手闖入2座清真寺，朝正在禱告的穆斯林掃射，造成至少49死、48傷。紐西蘭總理阿爾登稱，「這是紐西蘭史上最黑暗的1天」。警方已逮捕3男1女嫌犯。跡象顯示，這是「白人至上」分子犯下的冷血恐怖攻擊。

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