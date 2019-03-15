松山機場晚間遭無人機二度入侵 關閉逾1小時影響8航班

2019-03-15 21:14

首次上稿 20:27

更新時間 21:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕松山機場今晚一架準備起飛的航機，滑行至跑道頭等待起飛時，航機駕駛看見一架無人機入侵，民航局台北國際航空站主任徐乃新表示，松山機場晚間6點55分緊急關場，原本7點17分要開場時，又驚見無人機，7點20分再宣布關場；直到晚間7點29分沒看見無人機蹤影時，決定先開放航班起飛但不能降落，直到晚間8點01分確認沒有問題後恢復正常起降，期間總計8個航班、589人受到影響。

徐乃新表示，看見無人機第一時間已通報航警及台北市警察局，但因為無人機在天上飛，他們在地上追，目前還沒有找到違規者。徐乃新強調，雖然依據民航法規定，依法可處30萬至150萬元罰鍰，但以往無人機都是在很外圍的地方拍照，今晚這起它是在松山機場航機下滑道上，鄰近濱江市場附近，完全影響到松山機場航班起降。因此，若今天有抓到違規者，一定會建議局裡採最高150萬元進行懲處。

根據民航局統計，從102年12月至今，針對遙控無人機違規入侵禁航區，民航局已開罰達48件，罰鍰金額達1395萬元，當中有3件因違規人未滿18歲可減輕罰則，只裁罰15萬元。主要違規地點以松山機場周邊達32件最多，其餘包含高雄4件、台南4件、桃園2件、台中2件、嘉義、花蓮、恆春、金門各1件。

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