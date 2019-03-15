步道改採人牛分離 擎天崗8月重新開放

2019-03-15 19:39

〔記者陳昀／台北報導〕陽明山擎天崗草原去年發生野生水牛撞死人事件，步道封閉至今，陽明山國家公園管理處晚間透過新聞稿宣布，未來草原步道將採人、牛分離，預計8月底完工，重新開放，另內政部也將成立國家公園署，加強國土保育及環境教育。

內政部長徐國勇下午走訪陽明山公園，行程結束後陽明山國家公園管理處（簡稱陽管處）發布新聞稿指出，目前擎天崗有20多頭自然繁衍的野化水牛，是重要景點，但去年發生水牛撞人事件後，環形步道封閉至今。

陽管處表示，未來草原將採人、牛分離的方式，並在中央步道設置圍欄區隔，而步道沿線將設置休憩空間，讓遊客駐足觀景、在草坪上休憩，預計今年8月底完工、重新開放，封閉期間，遊客可改走「日人路步道」或「頂山・石梯嶺步道」。

陽管處也提醒，遊客務必與牛隻保持距離，勿觸摸逗弄牛隻，勿接近拍照，勿使用閃光燈，攜帶犬隻請繫鍊，勿放任驚擾牛隻，遵守告示牌的注意事項，以確保安全。

另外，徐國勇表示，「國家公園署組織法案」已送立法院審議，未來成立國家公園署後會將國家公園、濕地與國家自然公園及海岸管理納入經管，並逐步擴大海、陸域保護面積，對外是國家進步的指標、突顯台灣對環境的負責態度，有助爭取國際保育空間能見度，對內則凸顯政府對國土永續發展的承諾，以及國家對環境政策的重視。

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