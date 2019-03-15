百年聖品明星花露水真的停產！ 業者：轉型中不會永久停產

2019-03-15 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕從清朝光緒33年推出，至今已有百年歷史的婆媽聖品「明星花露水」驚傳停產，而生產該產品的明星化工股份有限公司也證實這個消息，指出由於機械老舊緣故，在2018下半年就已悄悄停產，不過該公司也強調「目前工廠正在進行軟硬體設施的大更新，並不會永久停產」

綜合媒體報導，日前有網友在幫奶奶跑腿買明星花露水時，跑了好幾家店赫然發現明星花露水疑似停產，在網路上發布消息後也引起網友熱議；對此生產商明星化工股份有限公司也證實「停產」傳聞，指出因為機器老舊，故明星花露水在去年末已停產，未來是否繼續製作也仍在評估。

明星花露水在清朝光緒33年（西元1907年）於上海「中西大藥房」的董事長周邦俊發明，之後其女周文璣在1929年接手後創辦「明星香水肥皂廠」擴大生產與經營；原先在中國對日抗戰勝利後蓬勃發展，但後來周文璣在國共內戰時，帶著明星花露水的配方輾轉經香港逃到台灣，1951年在台灣成立「明星化工股份有限公司」繼續生產明星花露水至今，周文璣則在1998年逝世。

雖然明星花露水推出的年代久遠，不過其泛用性卻讓明星花露水非但沒有被淘汰，反而歷久彌新成婆媽婆媽聖品，光是家樂福在2018年整年度在全國銷出近9萬瓶，創下千萬業績，明星花露水停產的消息一出也引發各地的搶購風潮；不過明星化工總經理郭超表示，由於工廠為了永續發展，目前正針對生產線、品管與員工教育進行大改革與汰舊換新的工作；郭超強調，雖然目前沒有正式對外發表停產消息，但目前確實是停產狀態，「不過不代表會永久停產」。

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