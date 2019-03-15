骨頭像蛋殼！ 阿嬤差點「一失足成千古恨」

2019-03-15 23:06

〔記者顏宏駿／彰化報導〕多吃這些東西，才不會「一失足成千古恨」！彰縣71歲陳姓阿嬷因為骨質疏鬆嚴重，滑一跤就造成嚴重的髖臼骨折，阿嬤因骨質疏鬆無法做「鋼板手術」復原，衛福部彰化醫院醫師以牽引配合強效的長骨針治療（Teriparatid），傷後10週已完全癒合，病人可以自行行走。

醫師陳柏辰表示，阿嬤的體骼像「蛋殼」，最怕跌倒，如果平常在飲食方面補充鈣質及蛋白質，就能避免「蛋殼骨」，他用攝取食品顏色「黑、白、綠、黃、魚」來記，黑指的是香菇、黑木耳、芝麻、髮菜等黑色食物，白是指豆干、牛奶、金針菇等，綠是指芥蘭、紫菜、綠花椰等，黃是指起司、乳酪、奶油、蛋黃、柳澄汁等，魚是指小魚乾、沙丁魚、鮭魚等，並透過適當日曬增加體內維生素D3，進而幫助人體吸收鈣質，也要多運動來增加骨密度和強健肌肉。

陳柏辰說，骨質疏鬆真的會「一失足成千古恨」，小小摔一下，就可能永遠不良於行，該案例的陳姓阿嬤骨質密度T值-3.4，比起骨鬆定義值-2.5低了不少，滑一跤就摔成髖臼骨折當中最為嚴重的一種分型「雙柱骨折合併中心脫位」，這類傷勢通常發生在高處墜樓或遭車輛高速撞擊。

陳柏辰說，此類骨折病患通常需要髖臼前後方兩次手術復位加上鋼板固定，手術時間長且流血多，但阿嬤近期才因為心臟衰竭合併肺水腫住院，並不適合接受如此重大的手術，而且阿嬤骨鬆嚴重，若打上鋼板，猶如將房子蓋於沙堆上，並不適宜，因此和病人及家屬討論過後，決定不動手術，採取牽引治療，再於肚皮打入強效的長骨針，一併治療嚴重的骨折與骨質疏鬆。

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