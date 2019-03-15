通聯錄音曝光！普悠瑪出軌後行控中心一團亂 過7分鐘才確認

2019-03-15 18:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵今天公布去年10月21日普悠瑪號通聯錄音檔，發生事故的普悠瑪6432列車在下午4點50分出軌後，從錄音檔可以聽到行控中心資訊一團亂，有人還在找6432列車，下午4點51分18秒羅東站通報電車線沒有電，調度員驚訝地說：「蛤！電車線都沒有電。」接下來一路到4點55分，都在討論羅東─蘇澳新間電車線沒電、兩條都沒有電、電力調配室在處理，甚至中間4點52分5秒後，有疑似冬山站人員通報兩次6432在89公里處出軌，有沒有人聽到，但都沒有人回應。

根據錄音檔，下午4點55分31秒有人詢問：「剛剛聽到6432出軌喔？」行控中心還有人回應：「沒啦，哪有出軌，現在都沒電，羅東到蘇新都沒電。」之後甚至一度覺得有電了，要提醒接近蘇新列車慢一點，要通知6432、6234開慢一點。

直到4點56分47秒又有人講，「阿內出軌、死阿」，在4點57分40秒，行控中心人員大聲說，「出軌啦，6432出軌啦」，隨後有人詢問在哪裡出軌，是剛剛說沒電、動力時好時壞、花蓮要換編組的那個喔！最後說到剛剛有詢問冬山站後，冬山站有回報出軌。隨後行控中心開始擋後面要經過的車輛，叫其他列車停車。

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