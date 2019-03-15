約聘僱砍20％還有內定人選接手？ 宜縣府這樣說…

2019-03-15 19:03

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府約聘僱與臨時人員合約月底即將到期，外傳縣府將裁掉各局處考績排名倒數20％的人員，並且已有內定人選，點補上人力缺口，讓府內人心惶惶。宜蘭縣政府回應說，沒有所謂砍20％的人，也沒有所謂多少比例人員要走的問題，月底前只會例行依照各局處約聘僱人員考績排序列出名單，針對結果做適當調整，目前還未定案。

宜蘭縣政府府內約聘人員有118人、約僱120人、臨時人員則有409人；府外機關及學校單位，約聘則有87人、約僱196人、臨時人員有476人，府內外機關合計1406人。

約聘僱及臨時人員合約採1年1聘，年底重新簽訂明年合約，但宜蘭縣長林姿妙去年12月25日上任後，將原本1年1聘方式，改為簽約3個月，約聘僱人員合約僅到月底，即將到期。

近期傳言，縣府要求各單位列出考績排名倒數20％的約聘僱名單，而且全都不續聘；更有單位傳出，已有府外內定人選，即將接任職位空缺，讓府內不少約聘僱與臨時人員人心惶惶，深怕月底就會「捲舖蓋」。

另外，還有懷孕的約聘僱人員與臨時人員，因產假一次請就是2個月，擔憂請產假之後就沒有工作，因此不敢請假；宜蘭縣政府回應，沒有所謂解僱人員比例的問題，也沒有任何解僱的原則，只有請各局處依照人員考績，排出順序。

宜蘭縣政府說，約聘僱及臨時人員的績效、工作態度等項目，每年都會做綜合考評，月底前只會針對結果，做適當調整，目前仍未定案，也還未決定要解僱那些人，更無所謂有內定人員要入府工作的問題。

至於懷孕約聘僱與臨時人員不敢請產假；人事處指出，合約期間請產假，絕對會獲得保障，不會有解僱問題，合約到期後，續不續約，是依照考績優劣認定，並不會以請產假為理由，不予續聘。

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