「半手愛心」丟包鴿子 台南鳥會強烈譴責

2019-03-15 18:49

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市野鳥學會1年約救傷2000隻野鳥，不少民眾發現野鳥受傷都會尋求台南鳥會協助，昨天下午卻發生有民眾將一隻病弱的鴿子丟包在鳥會3樓門口，待工作人員發現後，鴿子已經死亡，而且還放錯食物，鳥會強烈譴責此種丟包行為。

台南鳥會總幹事林岱瑢說，昨天中午，他們外出用餐返回後，發現鳥會3樓會館外，有一隻鴿子裝在紙箱內被丟包在門口，鴿子用毛巾包裹，旁邊還有一塊已經乾硬掉的麵包，仔細一看，鴿子已經死亡。

林岱瑢說，鴿子不屬於野鳥，只能算是家禽或是寵物，並不是鳥會救傷的對象，鳥會對外也多次宣導並不收鴿子。最重要的是，錯誤的餵食以及這種丟包行為很不應該。因為原本可能有機會能救，但因「半手愛心」而造成令人遺憾的結果。

林岱瑢說，為什麼不能丟包？首先我們不知道牠的狀況嚴重到什麼程度，或許牠很健康，其實可以直接放回拾獲點，也或許牠已經嚴重到不立即治療便會離開的程度，但如果就這樣放著，讓牠自生自滅，再健康的鳥兒，被長時間困在那個小箱子內，也會活活餓死的。

林岱瑢提醒民眾，如果拾獲傷鳥，應注意嚴禁餵食、丟包，可洽詢各地救傷單位。台南地區可洽農業局森保科、台南鳥會及慈愛動物醫院。

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