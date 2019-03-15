北觀處沙灘淨灘車啟用 維護海岸環境添利器

2019-03-15 17:48

〔記者俞肇福／新北報導〕交通部觀光局北海岸暨觀音山風景區管理處今天下午在中角灣舉辦沙灘淨灘車啟用典禮；這組沙灘淨灘車包括一台卡車與淨灘車，將可取代現有每個月60人次淨灘人次人力，一年節省120萬淨灘費用，沙灘淨灘車加入淨灘行列，未來北海岸美麗沙灘風光得以維持。

北觀處沙灘淨灘車啟用典禮，由北觀處長張振乾主持，爭取沙灘淨灘車的時代力量立委黃國昌親臨與會；黃國昌說，北海岸美麗的海岸風光，卻被海漂廢棄物所破壞，他2016年當選立委後，就與時任北觀處長陳美秀表達爭取沙灘淨灘車的意願，今天總算有了結果。

張振乾說，這組沙灘淨灘車一組兩輛，分別來自於美國、日本，經過黃國昌委員爭取，才能獲得中央給于金援編列預算，去年積極爭取後，這個履帶式淨灘車順利進口，還要訓練人員操作，總算能加入淨灘行列。

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