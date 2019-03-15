老婦出門散步迷失方向 員警透過人臉辨識系統比對找到家屬

2019-03-15 15:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一名70歲老婦暫住太平兒子家中，一早外出散步竟迷失方向。太平新平所員警透過人臉辨識系統比對，確認婦人身分，順利通知家屬前來派出所領回。

老家住彰化二林的林姓老婦人照顧生病住院的丈夫，家住台中太平的兒子這兩天將婦人帶到太平家中暫住，林姓老婦人一早外出散步竟迷失方向，太平警分局新平派出所警員柯逸華、葉守義巡經宜欣公園附近時，有民眾示意疑有迷失老人，兩人立即上前關懷。

當時婦人一直喃喃自語表示，「從彰化某醫院照顧完丈夫，結果要返家就迷失了方向，家裡的人一定很擔心。」員警判斷老婦人衣著整齊，但依其體力不可能從彰化走到台中，持續耐心向婦人詢問細節及關鍵點，並透過警用人臉辨識系統過濾，找出婦人家住太平的兒子聯繫方式，並先行帶返派出所安置。

林姓婦人的媳婦到派出所後表示，母親確實住彰化縣二林鎮，因父親生病由家住彰化及太平的兩個兒子輪流協助照料，母親也跟著到處奔走，早上她自行外出散步，因人生地不熟而迷路在附近公園內，非常感謝警方熱心協助。

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