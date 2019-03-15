竹市電動機車加碼補助 低收戶最高可補助三萬五千元

2019-03-15 14:39

［記者洪美秀／新竹報導］電動機車補助好康來了！新竹市環保局推動低污染綠色運具，加速淘汰高污染二行程機車，去年推出補助汰舊換購「低耗能、低污染、低噪音、低花費」四低綠色運具活動，今年起擴大補助加碼，搭配中央補助，電動機車總補助額最高2萬5000元。另低收入戶，最高可享3萬5000元補助，今年僅有1400個補助名額，想買的民眾請盡早申請。

環保局表示，換購電動二輪車補助方案，只要107年底前二行程機車設籍新竹市，淘汰二行程機車、換購電動二輪車，每輛可獲得中央及市府加碼補助9000元到2萬5000元不等，僅限200名。具低收入戶證明市民，其二行程機車汰舊換購電動二輪車可獲中央及市府加碼補助最高3萬5000元。

此外，新購電動二輪車補助方案，每輛可獲中央及市府加碼補助5000元到2萬1000元不等，限量1200名，只要設籍新竹市、年滿18歲以上市民，每人限申請補助1輛電動二輪車，設立登記竹市公司或法人，限申請補助2輛。

市長林智堅說，竹市有44萬人，登記的機車數量高達26萬輛，機車密度排名全國第三，為減少空汙，鼓勵大家近距離可用步行、騎腳踏車代替，換機車時可考慮電動機車，尤其竹市有最優惠的補助，市民可把握。

今年市府持續辦理補助汰舊換購「低耗能、低污染、低噪音、低花費」四低綠色運具，今年則有「換購」及「新購」電動二輪車兩種補助方案，共補助1400個名額，補助期限可追溯到今年1月1日，另有多家業者也提供優惠的加碼補助，市民可參考選購。

環保局表示，竹市目前二行程機車有8253輛，佔竹市機車總數3.2%，是全國第二低的縣市，希望透過今年加碼補助，鼓勵換購低污染的電動機車，也提醒民眾，配合中央政策，明年起不再補助二行程機車汰舊換新，今年是最後一年補助機會。

此外，竹市電動機車已從4年前的922輛，增加到今年1月的3235輛，成長率達351%，同時市轄已建置128處共160座電動機車充電站，可洽詢竹塹EM充電站APP，補助可電洽：03-536-8920分機2014、2002。

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