逾60年來首度完整修繕 竹市東大路機車地下道改善工程今通車

2019-03-15 15:12

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市民期待改善多年的東大路機車地下道今天中午閃亮通車了！市長林智堅說，東大路機車地下道是連接前後站的重要幹道，使用已超過60年，但過去不曾完整修繕，市府向中央爭取經費，投入3000萬元改善，除整平地下道路面、提升照明、改善漏水，也設置吸音牆，讓機車族通行舒適沒噪音，相信機車族一定有感。

東大路機車地下道是竹市機車族重要的交通要道，連通光復路與中華路，是串聯市中心與新竹公園必經之路。依據交通處統計，尖峰時刻每小時有超過兩千兩百輛機車進出，使用率非常高，因此修繕工程不易進行，未改善前已出現設施老舊、人行空間不足、鋼筋裸露和漏水、照明不足及潮溼和噪音等問題。

林智堅說，他從小住在博愛街附近，這條地下道是到市區的必經之路，但此地下道已使用超過60年，從未大規模整修，加上整修過程不容易，必須提出相關交通配套措施，如今改善工程完工通車，整條地下道煥然一新，相信一定能讓新竹人「走路有風」。

此外，這條長280公尺的地下道也設置行人地下道，不僅空間寬敞，加上照明，提供安全舒適的行走空間，讓行人通行不用覺得害怕了，且因設置隔音吸音板，降低噪音和迴音問題，排煙度也大幅度改善；白天的景觀簡潔俐落，晚上搭配燈光則有不同的景致。

工務處表示，東大路機車地下道改善工程具三大特色，就是機車安全、行人安心、通行安靜。此次環境改善工程歷經5個多月的工期，施工封閉期間，也感謝市民配合通行花園街地下道，如今兩邊地下道都如期完工，今天中午起恢復通車，將展現全新風貌的東大高架橋機車地下道，提升市容環境及用路人舒適道路服務品質。

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