大成國中挑戰無塑園遊會週日登場 一律禁用塑膠容器

2019-03-15 13:59

〔記者蔡文居／台南報導〕為關心海廢污染，落實校園減塑，台南市大成國中將於週日舉辦首屆減塑園遊會，活動一律禁用塑膠容器，鼓勵民眾自備容器及餐具，一起挑戰完成一個無需塑膠容器的園遊會。

大成國中校長陳惠文、大成國中志工團及社大講師群今天召開記者會，由學校志工團示範無塑茶葉蛋包裝，志工們原本煩惱沒塑膠袋怎麼裝茶葉蛋，後來想出利用廢紙袋自製小紙袋，茶葉蛋擦乾後即可放入紙袋，完全不用塑膠袋。

另外，台南社大現場示範太陽能煮熱水及風力風電體驗。社大講師林元笠說，太陽能鍋透過太陽能直接轉為熱能，可以煮飯、煮熱水，只要天氣好，5分鐘熱水就煮開了。

校長陳惠文表示，大成國中減塑園遊會活動時間為週日（3月17日）早上9時起至下午1時，當天超過45個攤位，包括大成國中師生、鄰近各級學校以及慈濟、慈心有機農業發展基金會、高雄愛種樹協會及台南社大等15個友善地球的學校及組織共襄盛舉。

陳惠文說，這是大成國中第一次辦理減塑愛地球嘉年華園遊會，透過園遊會，除了引領師生關心海洋充斥塑膠垃圾的問題，也積極實踐減塑校園，透過活動，帶頭示範從學校及師生做起，實踐減塑生活。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/