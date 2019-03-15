「吉祥樂學」專案推長照 長輩變身霹靂操偶師

2019-03-15 14:09

〔記者楊綿傑／台北報導〕為了讓社區長輩有更豐富的生活體驗，日月光集團推動「吉祥樂學」專案計畫，近日分別在南投及中壢舉行開學典禮，提供社區長者們溫馨、實用的健康照護課程，甚至還把布袋戲帶入課程，讓長輩話身成操偶師。課程同時提供佛光大學學生實習機會，響應長照政策，培養長照專業人力。

開學日每位報名樂學班的長者都盛裝打扮，開心來上學。日月光集團邀請到布袋戲產業龍頭霹靂國際多媒體─霹靂布袋戲共襄盛舉，在開學典禮上舉行《仙界小霹靂》義演，介紹傳統布袋戲知識，學員們看得目不轉睛，最後還現場體驗當起操偶師，有模有樣操作起戲偶來，博得滿場掌聲與笑聲，長者們更紛紛搶著與大戲偶合照，赤子之心顯露無遺。

日月光集團行政長汪渡村指出，鑒於台灣已逐步邁向老年社會，因此日月光集團、財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會、財團法人日月光文教基金會，攜手佛光大學再加上霹靂國際多媒體今年展開的《讓愛傳承》公益計畫，一起熱鬧的揭開「日月光吉祥樂學」序幕。

日月光表示，吉祥樂學計畫結合佛光大學未來與樂活產業學系開設專業學程，並搭配中華電信健康雲服務平台，課程主要針對長者的樂活而設計，提供長輩們多元、智慧的照護服務，於學期間，除了老師授課，佛光大學相關科系學生也會參與，與長輩們互動，因此，吉祥樂學方案除提供長者們實用的健康照護課程，也為社會培養未來所需的長照人力。

日月光也說，課程間也提供血壓計、體脂計，擺置教室供學員們隨時量血壓、測體脂，並記錄於健康手冊上，透過中華電信的健康雲服務，長者們可以將量測數據設定分享給自己的親人，並可下載長者在各地就醫、用藥等資訊。課程第一年試辦分為上下兩期，第一期在南投廠開辦1班，中壢廠開2班，每班招收30名長者學員，一年共開6班，預估可服務180位當地社區長者。

日月光指出，吉祥樂學班課程跳脫一般傳統的架構，由佛光大學設計包括身體滋養課程（例如：唱歌練氣健康法、蔬食健康食譜、園藝陶冶、經絡養生保健等）、心靈滋養課程（茶禪清心、桌遊健心、與失智症說掰掰等）、樂活自在課程（出遊、參觀）及健康促進課程（健康檢測、期中照護、提供醫療諮詢及建議等），讓所有長輩在多元課程中正向、快活地迎接老年生活。

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