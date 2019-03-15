補助係金耶！彰化長者假牙補助這樣申請…

2019-03-15 14:20

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣自2015年開辦65歲以上長者全口假牙補助，實施至今邁入第5年，有民眾詢問今年補助情況和受理程序，縣府社會處指出，今年申請時間從3月1日到9月30日止，補助名額6500名，跟往年相同，額滿為止，民眾在期限內提出申請即可。

社會處長青福利科長陳奎林指出，長者假牙補助分中低收入戶和一般戶，中低收入戶經費來自衛福部和縣府自籌款；一般戶經費預算2億元去年就已編足，今年名額跟以往相同，今年受理時間從3月1日起開放，目前受理中。

陳奎林表示，申請程序上，民眾可向戶籍地鄉鎮市公所填寫申請表格，然後到與縣府簽約的醫院或牙醫診所做檢查，由牙醫師協助長者據實填寫診治計畫書，再由診所把計畫書送交彰化縣牙醫師公會審核，公會再送社會處確認過後，牙醫師就能替通過審核的長者裝置全口假牙。

去年編列2億元經費，決算1.9億元，今年受理到9月底，目前受理程序剛起跑，社會處尚無法統計已提出申請的件數。

為讓長者保有健康的生活品質，擁有良好的牙齒咀嚼功能，「咬」住記憶力，縣府除原有補助中低收入長者裝置假牙外，自2015年7月1日起擴及到一般戶長者，只要是年滿65歲以上長者，在申請日前設籍彰化縣3年以上，全口無牙或上、下顎健康齒各存3顆（含）以內，皆可親自申請或由3親等以內之家人代理申請，親自申請者請攜帶身分證、印章，代理申請者請代理申請人攜帶本人證件並持長者身分證、印章向戶籍地鄉鎮市公所提出申請。

今年可為低收入戶和中低收入長者裝置假牙補助契約診所共137家，替一般戶長者裝置全口假牙的契約診所共139家，家數分散全縣各地方便長者就醫。

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