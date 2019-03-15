迎接長照2.0 護理之家百萬泡澡機亮相

2019-03-15 14:40

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣進入高齡化社會，彰秀護理之家引進日本原裝進口的百萬泡澡機，讓照護的阿公阿嬤，在洗完澡之後，還可以享受泡澡的樂趣！

今天許多民眾參觀彰秀護理之家，全場焦點都在百萬泡澡機，因為根據以往的經驗，被照護的阿公阿嬤，可能因為行動不便，或是長期臥床，光是好好洗個澡都不容易，更別想要舒服泡澡，沒想到還有泡澡機，實現被照護長者的泡澡願望。

彰秀護理之家表示，泡澡機從日本原裝進口，只要有一位工作人員，就可以來操作電動沐浴移位機，藉由專用升降式擔架，讓泡澡的阿公阿嬤都能夠平穩地上下移動擔架。

彰秀護理之家指出，泡澡機的主要功能，就是阿公由照護員洗完澡後，再進入泡澡機來泡澡，泡澡機還有水療按摩功能，還可以放鬆肌肉、促進血液循環。

彰秀護理之家位於彰濱工業區，就在彰濱秀傳醫院斜對面，200床規模、占地1800坪，除了泡澡機以外，也設立兒童遊戲區，讓小朋友可以來看阿公阿嬤時，也可以有遊玩跑跳的地方。

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