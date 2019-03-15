推動「地方創生」 雲縣府成立專責辦公室

2019-03-15 13:52

〔記者林國賢／雲林報導〕國發會推動「地方創生」計畫，雲林縣政府成立地方創生專案辦公室做為資源整合、諮詢輔導及連絡單一窗口，加速地方創生能與效能。

雲林縣內有台西、林內、水林、四湖、口湖及古坑等6鄉鎮列入一級優先推動地區，縣府計畫處長李明岳表示，這6個鄉鎮在國發會預估中都是人口會大幅減少的偏鄉，縣府希望透過地方創生計畫，集結各界創意，找到可以吸引人口回流產業。

李明岳說，地方創生今年剛推動，鄉鎮公所、地方企業大多對這項計畫一知半解，為加速地方創生推動，縣府於計畫處設置「地方創生專案辦公室」由他擔任召集人，並由2位曾在公所服務人員兼任，專責地方創生事宜。

李明岳表示，未來辦公室將成為單一窗口，連結縣內3所大學、國發會等資源平台，協助公所或是地方企業推動地方創生，讓所有計畫能夠接地氣，真正朝對地方有利，創造就業機會與經濟力的方向前進。

李明岳說，地方創生計畫往往牽動多個局處單位，公所、企業只要與辦公室對口提出問題，辦公室會協助協調相關單位研擬對策，辦公室專線電話，05-5522980、05-5523018。

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