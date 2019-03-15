注意！高雄大順陸橋明拆除 最好提早出門或改道

2019-03-15 11:57

〔記者黃建華／高雄報導〕眾所矚目的高雄鐵路地下化陸橋拆除工程，明（16）日將進行大順陸橋拆除作業，因大順陸橋為連接南北高雄主要交通要道，高雄市交通大隊呼籲市民要趁早規劃行車替代路線，並提早出門上路，以免浪費寶貴時間。

交通大隊長陳文耀表示，大順陸橋是鐵路地下化工程陸橋拆除作業中最重要的一座陸橋，因為除了大順陸橋交通流量非常高外，作為替代道路的民族陸橋與高速公路側車道也是上下班易壅塞路段，警察局與相關單位雖已研商施工期間疏導對策，但研判封閉改道初期仍會有塞車可能性。

警方因此籲請市民朋友能夠及早規劃改道行駛，並遵從路口員警、義交指揮行進。

交通大隊已協調交通局針對九如路、民族路、建國路沿線路口先行調整號誌時制因應，同時民族陸橋（建國路口）南向快車道將實施每日7-9/16-20時禁止左、右轉管制。

交大同時建議北高雄利用民族陸橋南下的駕駛人，可提前由大順/民族路口、大順/建工路口、大順/覺民路口右轉，直接或利用建工路、覺民路提早匯入民族路，可減少於九如/民族路口排隊左轉時間。

為降低拆除工程初期車流衝擊，警察局已規劃警力負責線上巡查、疏導，新工處也將加快拆除、道路鋪設作業，請市民朋友們多加體諒。

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