黃光芹求子路超艱辛... 7次試管失敗還預借現金

2019-03-15 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕媒體人黃光芹日前因訪問高雄市長韓國瑜後，引發軒然大波，受到韓國瑜粉絲網路霸凌，甚直有人揚言要傷害黃光芹的兒子，氣得與丈夫楊文嘉同赴警局報案提告。黃光芹的兒子得來不易，歷經7次試管失敗，沒錢還向信用卡預借現金，最後與丈夫才決定採取領養的方式。

黃光芹昨天受訪時表示，韓國瑜雖請韓粉理智，但揚言傷害她兒子的訊息卻變得更激烈。這是她首次展現脆弱，家庭生活是她最終的堡壘，孩子是她的心肝寶貝，「我願意為了他放棄一切。」

《康健》曾經報導，黃光芹在《貝比來了》書中描述，她在42歲的時候為了求子，她前後做了7次試管，加上子宮外孕和子宮中膈2次，總共受了9次罪，每次試管都要花費12到15萬元之間，剛好夫妻倆那時工作青黃不接，兩人身上現金不夠，只好拿信用卡預借現金。除了金錢上的龐大支出，黃光芹每次取卵都要忍受全身麻醉的痛苦，「像是精、氣、神被人抽掉，全身軟弱無力」。

黃光芹經過7次試管都失敗，與楊文嘉決定領養當時已經8歲的兒子，不想刻意隱瞞孩子的身世，想給大一點的孩子機會，夫妻兩人將兒子暱稱叫「貝比」，從「貝比」不肯叫爸媽，到現在已經開始黏著爸媽，「彷彿我們原本就是一家人」。黃光芹也將工作第一變成「孩子優先，工作過濾」。

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